Российские нормы перевозки животных в самолетах останутся без изменений. Минтранс не поддержал предложение Общероссийского объединения пассажиров ввести единые требования по габаритам, следует из ответа ведомства, с которым ознакомились «Известия».

Таким образом, путешественникам придется изучать правила конкретной авиакомпании, чтобы избежать конфликтных ситуаций. У зарубежных перевозчиков также действуют разные нормы — это создает дополнительные стимулы для конкуренции, считают эксперты.

ООП также предлагало установить единые габариты ручной клади для всех авиакомпаний или сохранить прежнюю систему, но разрешить пассажирам превышать нормы авиакомпаний на 5 см (либо по длине, либо по ширине, либо по высоте). Вес при этом оставить прежний — 5 кг.

В ответе Минтранса поясняется, что Федеральные авиационные правила (ФАП-82) позволяют перевозить в салоне самолета ручную кладь бесплатно. Нормы провоза устанавливаются авиакомпанией на основании требований документации конкретного самолета.

В салон можно также брать комнатных животных и служебных собак, но только с согласия перевозчика. Отмечается, что при этом вес животного не включается в норму бесплатного багажа, устанавливается авиакомпанией самостоятельно и оплачивается отдельно.

Сегодня у большинства отечественных перевозчиков максимальная норма по весу животных, которым разрешено лететь в салоне, составляет 8 кг (вместе с переноской). Это авиакомпании группы «Аэрофлот» (одноименный перевозчик, «Россия», «Победа» и «Аврора»), а также S7, «Якутия», «Уральские авиалинии», Red Wings и др.

Самая жесткая норма у «Северстали» (5 кг). Наиболее лояльны к толстым животным Utair и «Нордавиа» — они разрешают перевозить в салоне питомцев весом до 10 и 12 кг соответственно. При этом габариты переносок у разных авиакомпаний варьируются от 96 до 126 см по сумме трех измерений.

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