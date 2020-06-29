Министерство торговли США приостановило с понедельника действие преференциального режима отношении с Гонконгом, в том числе действие исключений из ограничений на экспорт, говорится в опубликованном во вторник сообщении на сайте ведомства.

«Вместе с введение Коммунистической партией Китая новых мер безопасности в отношении Гонконга риск перехода американских технологий двойного назначения к Народной освободительной армии или министерству государственной безопасности увеличился… Регулятивные нормы министерства торговли, позволяющие преференциальное отношение к Гонконгу по сравнению с Китаем, включая доступность исключений при выдаче экспортных лицензий, приостановлены», — сказано в документе.

Отмечается, что ведомство изучает и другие меры, направленные на устранение разницы в отношениях с Гонконгом и Китаем.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил, что Вашингтон с понедельник прекращает поставки продукции оборонного сектора и двойного назначения в Гонконг.

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва приняли 28 мая «решение о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг». Резолюция делегировала Постоянному комитету ВСНП разработку законопроекта о национальной безопасности специально для Гонконга. Законопроект еще на стадии предложения вызвал шквал критики и недовольства среди антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые считают, что он подрывает автономию специального административного района.

В тексте законопроекта четко оговариваются основные обязательства центрального правительства Китая по вопросам, связанным с национальной безопасностью, а также конституционная ответственность Гонконга за поддержание национальной безопасности.

В законопроекте обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.