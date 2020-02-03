Минстрой России утвердил свод правил по пожарной безопасности при проектировании и строительстве высотных зданий и комплексов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 3 февраля на официальном сайте ведомства.

Правила были разработаны Минстроем совместно с МЧС России в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Он содержит требования пожарной безопасности к объемно-планировочным и конструктивным решениям, обеспечению безопасной эвакуации людей, инженерным системам зданий и системам противопожарной защиты, обеспечению работы пожарных подразделений в высотных зданиях и комплексах.

«Практическое применение свода правил «Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопасности» позволит исключить необходимость разработки большого количества специальных технических условий (СТУ) по обеспечению пожарной безопасности при проектировании и строительстве высотных зданий. Однако главное значение документа — в том, что его внедрение обеспечит безопасность людей», — сказал глава Минстроя России Владимир Якушев.

Ранее в январе Минстрой утвердил обновленный свод правил по проектированию и строительству домов престарелых. Документ снимает ограничение жилой площади в 8 кв. м на человека, увеличивает ширину коридоров для колясочников до 2 м и подразумевает создание специальных уборных для инвалидов. Также в своде правил появился раздел «Обеспечение пожарной безопасности».