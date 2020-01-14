Минстрой утвердил обновленный свод правил по проектированию и строительству домов престарелых. Теперь такие учреждения должны стать более просторными и комфортными. Об этом рассказали «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Так, документ снимает ограничение жилой площади в 8 кв. м на человека, увеличивает ширину коридоров для колясочников до 2 м и подразумевает создание специальных уборных для инвалидов. Также в своде правил появился раздел «Обеспечение пожарной безопасности».

Правила прорабатывались совместно с Минтрудом и Всероссийскими объединениями инвалидов, во внимание были приняты предложения участников конкурса на лучший проект домов для людей старшего поколения.

Эксперты утверждают, что сегодня из 280 тыс. домов престарелых в хорошем состоянии находятся около 50 тыс. Большинство таких мест представляют собой переделанные советские дома-интернаты для престарелых и инвалидов и психоневрологические интернаты, условия проживания в которых далеки от комфортных.

Специалисты поддерживают корректировку правил, но считают, что они проработаны недостаточно для серьезных перемен в отрасли.

Полную версию материала/интервью читайте в свежем номере «Известий» от 15 января.