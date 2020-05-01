Минстрой сообщил в пятницу, 1 мая, что глава ведомства Владимир Якушев госпитализирован с коронавирусом. Эту информацию «Известиям» подтвердили в пресс-службе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

«Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи», — заявил он.

Временно исполняющим обязанность главы ведомства назначен Никита Стасишин.

Также коронавирус подтвержден у одного из заместителей Якушева Дмитрия Волкова.

Накануне глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что у него обнаружен коронавирус, в связи с чем он самоизолировался под наблюдением медиков. И.о. премьера назначен Андрей Белоусов.

По состоянию на 1 мая число случаев коронавируса в России составило 114 431. За весь период эпидемии скончались 1169 пациентов, вылечились — 13 220.

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