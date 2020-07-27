Список причин, по которым в доме никогда не будут установлены счетчики на воду или электричество, огласил Минстрой. Вести строгий учет потребляемых ресурсов жильцам могут помешать потопы в подвалах и электромагнитные факторы.

Как говорится в проекте приказа Минстроя, перед установкой индивидуальных или коллективных приборов учета надлежит провести обследование дома. Если у высотки обнаружится хотя бы один серьезный недостаток, о счетчиках на тепло, воду и газ хозяевам квартир придется забыть. Так, не получится поставить приборы учета, если для этого потребуется серьезная реконструкция здания или его инженерных коммуникация. Вторая причина, почему жильцам может быть не суждено сэкономить на ЖКХ, – старые коммуникации. Преградой станут и электромагнитные помехи. Причем, из-за них обитателям проблемного дома придется расстаться как с идеей поставить счетчики, так и провести Интернет. Повышенная влажность и тем более затопления в инженерных помещениях тоже сыграет против любителей точного контроля за каждым вылитым в раковину кубометром воды. Наконец, устанавливать электросчетчики работники управляющей компании откажутся, если для этого придется перекладывать проводку в квартире.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Комментирует исполнительный директор НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева: «По правилам, если в квартире нет счетчика, жильцы платят по нормативам, причем с повышающими коэффициентами. Управляющие компании тоже получают штрафы за отсутствие общедомовых счетчиков. Четкий перечень критериев отсутствия технической возможности установки приборов учета – это защита от переплат для жильцов, которые смогут платить по нормативам без повышающих коэффициентов».