Министерство архитектуры и строительства Белоруссии призвало всех, кто считает необходимым выразить свою точку зрения в виде митинга или забастовки, не мешать работе стройкомплекса, говорится в заявлении ведомства.

«Минстройархитектуры призывает всех, кто считает необходимым выразить свою точку зрения в виде митинга или забастовки, не мешать работе стройкомплекса… Рабочие цеха и стройплощадки — не место для выражения своих личных политических убеждений и мнений», — говорится в заявлении, размещенном на сайте ведомства.

В нем также отмечается, что силой на рабочих местах никто никого удерживать не будут.

В министерстве обратили внимание, что протестные акции в рабочих цехах и на стройплощадках недопустимы, так как эти объекты по-прежнему остаются зоной повышенной опасности. «Кроме того, процесс строительства сопряжен со множеством рисков, пренебрегать которыми нельзя. Остановить стройку или некачественно выполнить строительные работы — это значит нанести удар по обычным гражданам страны, которые не смогут получить ключи от долгожданных квартир», — добавили в ведомстве.

Массовые протестные акции граждан начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.