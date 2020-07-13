Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию осудили нарушение режима прекращения огня на границе Армении и Азербайджана и призвали стороны принять меры для предотвращения дальнейшей эскалации, говорится в их совместном заявлении.

«Стороны обвинили друг друга в начале столкновений. Сопредседатели Минской группы осуждают последние нарушения режима прекращения огня и призывают стороны принять все необходимые меры для предотвращения дальнейшей эскалации, включая применение существующих прямых каналов коммуникации между ними», — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ОБСЕ.

В воскресенье боестолкновение произошло на границе Азербайджана и Армении — Товузского района, граничащего с Грузией, и Тавушской области соответственно — в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По информации Баку, погибли четверо азербайджанских военных. Армянская сторона заявила о ранении двух полицейских и трех военных, погибших нет. В понедельник обстрелы продолжились, в частности, Ереван заявил, что Баку обстреливает территорию Армении с периодичностью в 15-20 минут. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. МИД РФ выразил озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и готов оказать сторонам содействие для стабилизации обстановки.