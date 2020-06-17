Сообщения в телеграм-каналах о положительных тестах на COVID-19 среди белорусских военнослужащих, которые 24 июня в Москве примут участие в параде по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, не соответствуют действительности, заявила Mpravda.com в среду официальный представитель Минобороны Белоруссии Наталья Гаврусик.

Ранее ряд белорусских телеграм-каналов сообщили, что у некоторых военнослужащих сводной роты почетного караула, которые прибыли для участия в параде в Москву, тесты на коронавирус показали положительный результат, поэтому из Белоруссии была направлена группа солдат для замены инфицированных.

«Военнослужащие Вооруженных сил из состава сводной роты почетного караула, отобранные для участия в параде в Москве, прошли двухнедельную изоляцию перед вылетом. Кроме того, у каждого из них накануне вылета были взяты пробы на коронавирус. Все они были отрицательные. Это подтверждено, в том числе соответствующими документами», — заявила Гаврусик.

Она заверила, что «в параде на Красной площади примут участие только здоровые белорусские военнослужащие».

«Действительно, в Москву 16 июня вылетела дополнительная знаменная группа. Это связано с тем, что парадный расчет, который представит Беларусь на параде в Москве, может быть увеличен. Накануне вылета, 15 июня, у них также были взяты пробы на коронавирус. Все они отрицательные», — добавила Гаврусик.

Вместе с тем она напомнила, что «в целом, среди военнослужащих роты почетного караула, мы говорим о подразделении, действительно, есть несколько человек, у которых COVID- 19 подтвержден». «Конечно, эти ребята не отправились в Москву. Они изолированы. Заболевание у них протекает бессимптомно», — подчеркнула собеседница.

Ранее в белорусском военном ведомстве сообщили, что министерство обороны Белоруссии получило приглашение от российской стороны принять участие в параде 24 июня в Москве. По данным пресс-службы, Белоруссия будет представлена на параде военнослужащими сводной роты почетного караула. Изначально планировалось, что в парадном строю по Красной площади пройдут 73 белорусских военнослужащих. Эти белорусские военнослужащие уже прибыли в Россию. Также сообщалось, что министр обороны Белоруссии Виктор Хренин планирует присутствовать 24 июня в Москве.

Парад Победы на Красной площади в Москве в мае 2020 года из-за эпидемиологической обстановки был перенесен. Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня.