Белоруссия направила запросы о правовой помощи в рамках расследования уголовного дела, фигурантом которого является экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, в РФ, США и ряд других стран, сообщила в пятницу пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.

«С целью уточнения обстоятельств преступных деяний орган уголовного преследования подготовил и направил ряд запросов об оказании правовой помощи в адрес компетентных учреждений Латвии, Эстонии, России, США, Великобритании, Турции, Виргинских (Британских) островов, Республики Кипр», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что расследование по уголовному делу продолжается.

В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении почти 20 лет возглавлял Виктор Бабарико, выдвинувший свою кандидатуру на выборах президента, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Бабарико и его сын Эдуард, который возглавляет избирательный штаб отца, были задержаны 18 июня. Всего же задержаны около 30 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Расследование дела поручено КГБ.

Уголовное «дело Белгазпромбанка» совпало в Белоруссии с кампанией по выборам президента. ЦИК республики на заседании 14 июля отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты. Выборы на высший государственный пост назначены в Белоруссии на 9 августа.