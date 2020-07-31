МИД Белоруссии направил России ноту из-за очередей на границе, заявил Mpravda.com пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Анатолий Глаз.

Ранее пользователи социальных сетей стали писать об скоплении автомобилей на дороге между государствами. Отмечалось, что россияне тщательно проверяют документы при въезде на территорию страны. Белорусские дипломаты попросили уточнить, действительно ли Москва изменила порядок въезда.

«Мы находимся в контакте с российской стороной, пытаемся прояснить ситуацию», — говорится в сообщении.

Позже посольство Белоруссии заявило, что получило от России информацию об усилении контроля пересечения границы. Москва объяснила свои действия увеличением пассажиропотока, который вырос почти вдвое из-за расширения перечня льготных категорий граждан, которые могут перемещаться между двумя странами.

Российские власти заверили белорусских коллег, что ситуация не имеет политической подоплеки. Въезжающих и выезжающих людей проверяют в соответствии с распоряжением штаба правительства по борьбе с коронавирусом. Уточняется, что Москва предпринимает меры для увеличения пропускной способности пограничных переходов.