Товарных запасов сахара в России достаточно для обеспечения внутреннего рынка до февраля 2021 года. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.

В министерстве отметили, что по данным Союза сахаропроизводителей России, сбоев в поставках или дефицита сахара сейчас нет и ситуация стабильная. Вместе с тем там отмечают, что возросший спрос со стороны торговых сетей полностью покрывается как отгрузками со складов, так и с заводов.

«В текущем сезоне объем произведенного сахара превышает потребление на 1,7 млн т без учета накопленных запасов. Товарные запасы сахара на начало марта 2020 года оцениваются в 5,7 млн т, что с учетом текущего объема потребления достаточно для обеспечения внутреннего рынка до февраля 2021 года», — говорится в заявлении.

По данным аналитической службы Союзроссахара, в сезоне-2019/20 произведено 7,55 млн т свекловичного сахара.

В настоящее время на трех сахарных заводах продолжается переработка свекловичной мелассы и сиропа, выведенного на хранение, из которых может быть выработано 150–200 тыс. т сахара.

Ранее в этот же день стало известно, что правительство России ежедневно мониторит наличие товаров в магазинах. Контроль ведется за продуктами питания, детскими товарами, лекарствами, медицинскими изделиями, средствами дезинфекции и индивидуальной защиты.

19 марта председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что в стране достаточно продуктов питания, а перед правительством стоит задача не допускать пустых полок в магазинах. В свою очередь, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко отметила, что ситуация на потребительском рынке сейчас стабильная.

17 марта в Минпромторге заявили, что российские торговые сети располагают запасами социально значимых товаров в среднем на срок восемь недель. В тот же день президент России Владимир Путин призвал россиян не запасаться продуктами из-за распространения коронавируса, так как угрозы дефицита товаров нет.