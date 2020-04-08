Министерство сельского хозяйства России обсуждает возможность привлечения студентов аграрных вузов и осужденных на уборочную кампанию. Об этом в среду, 8 апреля, сообщает «РИА Новости».

Данная инициатива министерства возникла потому, что сейчас существуют ограничения на въезд иностранных граждан в Россию из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

Пока Минсельхоз только изучает подобную возможность, но уже известно, что в уборочной кампании могут быть задействованы тысячи студентов. Таким образом, по мнению ведомства, молодые люди не только помогут отрасли, но и получат знания в настоящих условиях сельхозпроизводства.

Вопрос о привлечении осужденных будет отдельно обсуждаться с Федеральной службой исполнения наказаний. Ключевой момент в этой ситуации заключается в том, чтобы был обеспечен необходимый контроль за такими людьми. Уборка урожая, в свою очередь, может стать альтернативой исправительным работам.

Всего, по данным Минсельхоза, российской сельскохозяйственной отрасли необходимо дополнительно около 23 тыс. человек. Учитывая сроки уборки различных культур, работники будут привлекаться по мере необходимости.

Накануне, 7 апреля, Минсельхоз отметил, что некоторые регионы России испытывают сложности с перевозками удобрений, семян и готовой продукции.

Несколько дней назад Плодоовощной союз России попросил Минсельхоз запретить импорт помидоров сроком на два месяца, чтобы не допустить ухудшения положения отечественных производителей овощей. Позже правительство России внесло огурцы и помидоры в список иностранных продуктов, ограниченных для госзакупок.

Кроме того, на минувшей неделе правительство приняло решение о квотировании продажи зерна из России. Общий объем допустимого экспорта — 7 млн т.