Минпросвещения России совместно с Рособрнадзором утвердило расписание ЕГЭ, первый экзамен состоится 3 июля. Соответствующий приказ опубликован в среду, 17 июня, на официальном портале правовой информации.

«Утвердить следующее единое расписание проведения единого государственного экзамена», — говорится в документе.

Пробные экзамены пройдут 29 и 30 июня. Первым днем кампании станет 3 июля, выпускники сдадут географию, литературу и информатику. Экзамен по русскому языку состоится 6 и 7 июля. На 10 июля назначили экзамен по профильной математике, а на 13 июля — по истории и физике.

16 июля школьники сдадут обществознание и химию, а 20 июля ― биологию и письменную часть экзамена по иностранному языку. Устную часть выпускники смогут сдать 22 и 23 июля. Вторая волна экзамена начнется 3 августа.

Из-за эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции ЕГЭ был перенесен на более поздний срок. В мае Рособрнадзор опубликовал расписание экзаменов.

В Министерстве просвещения сообщали, что в связи с пандемией коронавируса ЕГЭ в этом году проведут только для тех выпускников школ, которые собираются поступать в высшие учебные заведения. Таким образом, российским школьникам в текущем году выдадут аттестаты без сдачи экзаменов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил 8 июня, что в текущем году ЕГЭ планируют сдать более 736 тыс. выпускников.

По состоянию на 17 июня, в России выявлено 553 тыс. случаев заболевания COVID-19, из них летальных исходов — 7 478. Из больниц выписано более 304 тыс.