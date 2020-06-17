Школьные аттестаты, которые были выданы до вступления в силу приказа Минпросвещения России «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году», предложили признать действительными. Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в среду, 17 июня.

«Установить, что аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, заполненные в соответствии с особенностями заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году, утвержденными настоящим приказом, и выданные в 2020 году до дня вступления в силу настоящего приказа, являются действительными», — отмечается в проекте.

Министерство просвещения России 11 июня утвердило порядок выдачи аттестатов для выпускников 9-х и 11-х классов школ и награждения медалями «За особые успехи в учении» в этом году. Приказ вступил в силу 15 июня. Перед этим министр просвещения Сергей Кравцов заявлял, что все выпускники получат аттестаты до 15 июня, а в тех регионах, где по каким-то причинам документы были выданы раньше, этот технический вопрос будет решен, аттестаты заменят, «поэтому никто не пострадает».

Кроме этого, 11 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому российским школьникам в текущем году выдадут аттестаты без сдачи экзаменов.

Выпускники, которые решат продолжить обучение в средних профессиональных образовательных учреждениях, будут зачислены в них по результатам аттестата, а ЕГЭ будут сдавать те, кто решил получить высшее образование.