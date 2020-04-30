Министерство просвещения России рекомендовало регионам закончить учебный год для 9-х и 11-х классов до 5 июня, а для 10-х классов ― до 30 мая. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Для 10-х классов рекомендовано завершить общеобразовательные программы до 29 мая ― 30 мая <…> 9-м и 11-м классам рекомендовано завершить обучения до 5 июня», ― цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что обучение в 1-8 классах стоит закончить до 15-16 мая. Однако в министерстве подчеркнули, что каждый регион самостоятельно принимает решение по срокам и форме окончания учебного года.

Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год. Их должны были писать школьники 4–8-х, а также 10-х и 11-х классов по всей стране в конце учебного года. После консультаций было решено перенести работы на начало следующего учебного года.

27 марта Минпросвещения перенесло сроки сдачи ЕГЭ с 25 мая на 8 июня из-за коронавируса. ОГЭ перенесли на 9 июня. Дальнейшие решения будут приниматься после майских праздников в зависимости от развития ситуации с распространением коронавируса

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 30 апреля в России общее число заболевших достигло 106 498 человек, умерли 1073 пациента, выздоровели ― 11 619.

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