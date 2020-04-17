Минпросвещения России на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов 17 апреля.

Проверочные работы должны были писать школьники 4-8, а также 10 и 11 классов по всей стране в конце учебного года. После консультаций было решено перенести работы на начало следующего учебного года.

«При этом результаты этих работ в начале следующего учебного года не будут аттестацией самих школьников. За них не будут выставляться оценки. Они будут нужны для входной диагностики в начале учебного года с целью корректировки образовательного процесса», — сказал министр.

Как объяснил Кравцов, проверочные работы позволят выявить возможные пробелы в знаниях учеников. На основе тестирования учителя получат соответствующие рекомендации и смогут выстроить методическую работу.

Также Кравцов прокомментировал проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ). По словам министра, порядок тестирования из-за пандемии меняться не будет. На следующей неделе для школьников запустят телепроект по подготовке к экзамену.

«Пока принято решение начать ЕГЭ с 8 июня, но мы будем смотреть, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация. Возможно, сроки будут перенесены, если мы увидим, что есть та или иная ситуация, связанная с угрозой здоровью школьников. Но окончательное решение будет принято после майских праздников», — добавил глава ведомства.

На фоне пандемии коронавируса российским школам 8 апреля разрешили при необходимости перенести часть учебной программы 1–8-х классов на следующий учебный год и завершить учебный год досрочно.

При этом учебная программа для старшеклассников переноситься не будет. Сдача основого государственного экзамена (ОГЭ) по выбору для выпускников девятых классов отменена, они должны будут сдать ОГЭ только по обязательным предметам — русскому языку и математике. Сам экзамен перенесен с конца мая на 9 июня.

По состоянию на 16 апреля, в России подтвердились 27938 случаев заболевания COVID-19, из них 3448 — за последние сутки. 2304 человека вылечились. 232 пациента скончались.

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