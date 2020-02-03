Минпросвещения РФ намерено внести изменения в учебники по ОБЖ, добавив в них информацию об игромании, мошенничестве и деструктивном поведении в социальных сетях. Об этом в понедельник в ходе рабочей встречи со специалистами заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с общественностью в Липецкой области отметил, что работа по актуализации информации в учебниках по ОБЖ «востребована, но надо, чтобы педагоги поработали над такими учебниками или методическими указаниями». Он добавил, что планирует обсудить этот вопрос с министром просвещения.

«Мы видим, с чем вынуждены сталкиваться наши дети в интернете, в социальных сетях, реальной жизни, и, конечно, нам необходимо ограждать их от этого.

Мы должны не утаивать проблемы от детей, а, наоборот, называть вещи своими именами. В новые учебники необходимо добавить блоки, например, о мошенничестве, игромании, деструктивном поведении в социальных сетях», — сказал Кравцов.

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