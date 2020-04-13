Минпросвещения России может скорректировать срок проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) для школьников, но пока такого решения нет. Об этом заявил в понедельник, 13 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов во время селекторного совещания партии «Единая Россия» по организации обучения в период пандемии коронавируса.

«В части единого государственного экзамена — пока перенесены на июнь, на 8 июня. Понятно, что, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации, мы будем, возможно, этот срок корректировать, но пока принято такое решение», — сказал он.

Министр напомнил, что учащиеся девятых классов в рамках основного государственного экзамена (ОГЭ) в этом году сдадут только русский язык и математику, а экзамены по выбору проводить не будут.

Ранее, 27 марта, Минпросвещения решило перенести сроки сдачи ЕГЭ с 25 мая на 8 июня из-за коронавируса. ОГЭ перенесли на 9 июня.

На брифинге 7 апреля Кравцов сообщил, что учебный год для 11-классников могут продлить до 8 июня, после чего начнется сдача ЕГЭ.

Позже, 9 апреля, в Минобороны сообщили, что в этом году выпускники школ не будут призываться в армию. Им дадут возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы.

Тем, кто оканчивает высшие и средне-специальные учебные заведения предоставят возможность сдать выпускные экзамены до призыва.

По данным на 13 апреля, в России зафиксировали 18 328 случаев заражения коронавирусом, 148 пациентов скончались, 1470 человек выздоровели.

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