Министерство промышленности и торговли РФ рекомендовало регионам не менять установленный режим продажи алкоголя без крайней необходимости.

«Введение дополнительных ограничений на реализацию алкогольной продукции может спровоцировать рост доли нелегальной продукции и серьезное социальное напряжение», — цитирует сообщение ведомства ТАСС в пятницу, 3 апреля.

31 марта сообщалось, что в Якутске ввели запрет на продажу алкогольной продукции. Он будет действовать до 5 апреля включительно. 1 апреля глава Карелии Артур Парфенчиков из-за распространения коронавируса ввел режим всеобщей самоизоляции в регионе и ограничил продажу алкоголя с 10:00 до 14:00.

2 апреля власти Забайкалья ввели временный запрет на розничную продажу алкоголя из-за многочисленных нарушений гражданами предписанного режима самоизоляции. Позднее стало известно, что запрет будет снят 6 апреля, однако в регионе введут дополнительные ограничения по продаже спиртного, отмечает «Газета.ру».

Министерство здравоохранения России поддержало введенные в регионах оганичения.

По данным на 3 апреля, в России зафиксирован 601 новый случай заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 4149 человек, выздоровел 281 пациент.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.