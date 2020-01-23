Минпромторг России подготовил пакет законопроектов, предполагающих снижение стоимости госпошлины за лицензию на продажу алкоголя с 65 тыс. рублей до 20 тыс. рублей. Об этом 23 января заявил статс-секретарь замглавы ведомства Виктор Евтухов.

«Минпромторгом России подготовлен пакет законопроектов, в том числе предусматривающий установление размера госпошлины за лицензию на торговлю алкоголем на каждый магазин или пункт общепита в размере 20 тыс. рублей в год на один объект», — приводит его слова ТАСС.

Исключения предполагаются только для организаций потребительской кооперации, которые будут платить 20 тыс. рублей в год за лицензию, в которой может быть указано несколько обособленных подразделений, добавил Евтухов.

В настоящий момент стоимость государственной пошлины за предоставление или продление лицензии на розничную продажу алкоголя не зависит от количества помещений у организации. По словам Евтухова, это создает ситуацию, в которой крупная торговая сеть и один сельский магазин платят одинаковую госпошлину, что приводит к неравным условиям.

Согласно распоряжению кабмина от 17 января, в марте законопроекты будут внесены в правительство, в мае — в Госдуму, а в июле-августе — могут быть рассмотрены в Совете Федерации.

13 января стало известно, что с января по июль 2019 года экспорт ряда алкогольных напитков на основе виноградного вина и выжимок винограда увеличился в физическом объеме в 15 раз по сравнению с тем же периодом 2018 года.