Защитить русскую матрешку от китайских подделок намерен Минпромторг. Для этого чиновники хотят предоставить таможенникам базу с изображениями настоящих произведений русского народного искусства. В ведомстве готов пакет поправок в закон «О народных художественных промыслах».

Авторы законопроекта сетуют на засилие поддельных расписных подносов, шкатулок с орнаментом и пуховых платков. Прилетают фейки, как утверждают чиновники, в основном из-за рубежа. Растущий объем таких товаров в обороте представляет серьёзную угрозу для отрасли с большой долей ручного труда, что не позволяет использовать весь потенциал развития добросовестным производителям. Более того, в ведомстве отмечают, что даже предприятия народных художественных промыслов, имеющие в России стопроцентную узнаваемость своей продукции, испытывают существенное давление контрафакта и снижение продаж.

Защитить шедевры отечественных мастеров чиновники решили при помощи цифровой базы. Предполагается, что в ней будут собраны графические образы народных промыслов. Пользоваться каталогом станут таможенники и сотрудники правоохранительных органов. Разработчики законопроекта рассчитывают, что такая мера сведет оборот контрафактных матрешек и палехских шкатулок к нулю.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Комментирует директор предприятия «Художники Палеха» Александр Зубков: «Ситуация с народными промыслами, как в платной медицине – никто не хочет вылечит больного, но все хотят его лечить. Необходимо полностью запретить ввоз продукции, имитирующей русские промыслы, из других стран и, в частности, из Китая. То, что они выдают за Палех, на самом деле отпечатанная на принтере картинка. Настоящая работа палехского художника содержит 25-30 слоев лака, заготовка вымачивается в льняном масле, краски замешаны на яичном желтке, используется настоящее сусальное золото. Сможет по картинке из каталога таможенник или полицейский определить, подлинная это работа или подделка? Нет, не сможет. Кроме того, у нас нет образцов. Что делать художнику, если он придумал изображение, которого нет в каталоге?».