Минпромторг РФ предложил новые сроки маркировки молочной продукции в России — они несколько сдвинулись на более поздний срок по сравнению с предполагавшимися ранее, сообщил замдиректора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Олег Тухватуллин в ходе вебинара по маркировке.

«Доработанный проект правил маркировки (молочной продукции — ред.) внесен в правительство. Проектом правил предусмотрена следующая этапность вступления в силу требований о маркировке. В первой группе товаров, к которой относятся сыры и мороженое, требования об обязательной маркировке производителями и импортерами будут вступать в силу, планируется их вступление в силу с 1 июня 2021 года», — сказал Тухватуллин.

«Для молочной продукции со сроком хранения более 40 суток — с 1 сентября 2021 года, и для молочной продукции со сроком хранения менее 40 суток — с 1 декабря 2021 года. Сведения о выводе из оборота — планируется, что участники начнут передавать с 1 декабря 2021 года», — добавил он.

Учет маркированных партий продукции планируется ввести с 1 июня 2022 года, введение поштучной прослеживаемости предполагается с 1 декабря 2023 года.

«Такая этапность …, на наш взгляд, представляется комфортной для того, чтобы участники оборота смогли успеть протестировать свои процессы, и требования не вступали одномоментно, ежесекундно для всех групп товаров», — отметил замглавы департамента.

В России в настоящее время проходит эксперимент по маркировке молочной продукции, он начался 15 июля 2019 года и продлится до 31 декабря текущего года. Минпромторг РФ в августе опубликовал проект постановления правительства о поэтапном введении обязательной маркировки молочной продукции в России.

Так, код Data Matrix на молоко и сливки со сроком хранения от 28 дней, а также на мороженое предлагалось наносить с 20 января 2021 года, на молоко и сливки сроком хранения до 28 дней, сливочное масло, сыры и творог — с 1 июля, на йогурты и кефир — с 1 октября будущего года.

Тухватуллин в понедельник отметил, что предлагаемые сроки маркировки «сдвинулись вправо», однако призвал не затягивать процесс подготовки к маркировке.

«Тот переходный период, который будет длиться с начала 2021 года до введения соответствующих требований, … участники рынка должны потратить на завершение подготовки к обязательной маркировке, комплексное завершение тестирования всех процессов, чтобы, конечно же, быть готовыми к введению соответствующих требований. Поскольку никаких предпосылок для отмены дополнительной не наблюдается», — сказал он.

«Те сроки, которые я озвучил сейчас, они были сформированы на прошлой неделе. И соответствующий проект постановления также уже внесен в правительство, насколько я помню, кажется, 20 ноября. Он на рассмотрении именно на площадке правительства. Я думаю, что финальные положения проекта постановления будут утверждены в ближайшие время, и мы будем ждать выхода соответствующего постановления правительства, которое утвердит правила маркировки молочной продукции, включая соответствующую этапность», — заключил замдиректора департамента.

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