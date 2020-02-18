Идея о продаже алкоголя через сайт госуслуг в настоящий момент неосуществима, сообщили 18 февраля представители Министерства промышленности и торговли.

«Как мы все знаем, онлайн-торговля запрещена, и это требование законодательства в рамках эксперимента не может быть не учтено. Для регуляторов эксперимент может быть интересен в целях последующей разработки подзаконных актов», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

В Минпромторге уточнили, что особенности проекта и временные рамки будут отдельно обсуждаться с авторами инициативы, однако отвергли возможность реализации алкоголя онлайн в отдельных российских регионах.

О предложении Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) по продаже алкоголя через портал госуслуг «Известия» написали 17 февраля.

Свое обращение АКИТ направила председателю правительства Михаилу Мишустину и в профильные ведомства.

Заказ алкоголя мог бы проходить по следующей схеме: пользователь оформляет покупку в онлайн-магазине и выбирает способ оплаты, после чего магазин предложит ему пройти идентификацию с помощью портала госуслуг, связанного с Единой биометрической системой (ЕБС). Далее покупателю нужно будет произнести на камеру пять цифр, которые появятся на экране, для подтверждения личности и возраста. После этого товар проведут через Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС). Доставка товара предполагается как курьерскими службами, так и «Почтой России».