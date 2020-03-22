Все новости на карте

Минпромторг России начал централизованные поставки медицинских масок в регионы.

«Первая партия сегодня поступила в Калужскую область», — говорится в сообщении ведомства.

Централизованный подход позволит обеспечить бесперебойное снабжение масками граждан через аптечные сети, исключит спекуляции и гарантирует прослеживаемость поставок, отметили в Минпромторге.

Российские швейные предприятия начали делать многоразовые маски, производители работают на полную мощность, передает пресс-служба ведомства.

«Сейчас мы практически в ежедневном режиме запускаем новые мощности по выпуску средств индивидуальной защиты. Были приняты все необходимые решения и в результате к работе по производству многоразовых медицинских масок подключились российские швейные предприятия», — цитирует пресс-служба главу ведомства Дениса Мантурова.

Регистрационное удостоверение на изделие выдали на днях.

«Сегодня маски уже начали поступать в аптеки», — рассказал Мантуров.

Спрос на медицинские маски резко возрос в России в феврале после сообщений о быстром распространении коронавируса по миру.

Глава аптечного холдинга «Неофарм», работающего под брендами «Неофарм» и «Столички» в Центральном и Северо-Западном округах России, Евгений Нифантьев в середине марта сообщал РИА Новости о недостаточном количестве медицинских масок. В других крупных российских сетях ГК «Эркафарм» и ГК «Протек» («Ригла») тогда не стали комментировать ситуацию с масками.

Как в конце февраля рассказал РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич, медицинские маски необходимо носить только уже заболевшим людям и врачам, здоровым людям они могут даже навредить.

Язаревич подчеркивал, что польза от ношения маски обычными людьми в попытке не заразиться не доказана. Более того, согласно рекомендациям ВОЗ, ношение маски здоровыми людьми создает ложное чувство безопасности, что может привести к игнорированию других мер предосторожности, в частности дезинфекции рук спиртосодержащими гелями и жидкостями.

Только ношение маски не защитит от нового коронавируса, подчеркивают в ВОЗ. Если необходимо носить маску, ВОЗ рекомендует изучить правила пользования этим средством. В частности, как ее правильно надевать, сколько можно носить, как правильно снимать и утилизировать. ВОЗ также категорически не рекомендует использовать тканевые маски из хлопка или марли.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 314 тысяч человек, свыше 13 тысяч скончались. В России, по последним данным, 367 заболевших.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Видео дня. Россия направит самолёты в Италию на борьбу с коронавирусом