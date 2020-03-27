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Эксперты утвердили дорожные карты по сохранению редких видов животных на территории России, говорится в сообщении Минприроды.

«Бюро (рабочей группы по редким видам) также утвердило согласованные экспертами планы работ по всем приоритетным видам, включенным в федеральный проект по сохранению биоразнообразия национального проекта «Экология». В их числе: амурский тигр, переднеазиатский и дальневосточный леопард, сайгак, зубр, стерх, лошадь Пржевальского, снежный барс, алтайский горный баран (аргали), дзерен и белый медведь», — говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что будет создана рабочая группа по сохранению соколообразных.

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