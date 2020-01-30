Министерство образования и науки Российской Федерации издало приказ о мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции — согласно ему, студентам из Китая продлят каникулы до 2 марта. Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства 30 января.

В конце декабря 2019 года в городе Ухань в провинции Хубэй началась вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса — 2019-nCoV. По меньшей мере 170 человек в Китае умерли от нового коронавируса, число зараженных достигло 7771, при это количество вылечившихся составило около 170 человек.

Российский Минздрав подготовил методические рекомендации по лечению заболевания.