Министерство науки и высшего образования не будет оказываться от стратегии увеличения количества бюджетных мест в российских вузах. Об этом во вторник, 31 марта, заявил глава ведомства Валерий Фальков.

«Мы уже в этом году увеличили почти на 34 тыс. (количество бюджетных мест ― Ред.) <…> Экономический спад начался сейчас, а бюджетные места до этого… Стратегию менять не будем», ― сообщил он в эфире телеканала «Россия 24».

Фальков отметил, что сейчас увеличилось число выпускников школ, что влечет за собой необходимость в увеличении финансируемых государством мест. Он добавил, что Минобрнауки планирует распределить больше бюджетных мест на гуманитарные, педагогические и медицинские направления подготовки.

Ранее в этот день Минобрнауки России приняло решение перенести вступительные испытания в вузах из-за распространения коронавирусной инфекции. Министр отметил, что сдача вступительных испытаний будет отложена на две—четыре недели, так как сроки сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) были перенесены ранее.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. Таким образом, в настоящее время на режим самоизоляции были переведены 29 субъектов РФ.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира.11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на 30 марта, в России зафиксировано 1836 случаев инфицирования, скончались 17 человек. Во вторник стало известно о еще двух новых случаях заражения коронавирусом в Приморском крае.

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