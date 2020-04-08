Снизить или отменить плату за общежитие в условия эпидемии коронавирусной инфекции рекомендовало министерство науки и высшего образования ректорам вузов. Такое письмо руководителям высших учебных заведений министерство разослало после многочисленных обращений студентов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что многие студенты выехали из общежитий, но продолжают вносить плату за наем и коммунальные услуги.

По мнению министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, целесообразно в сложившейся ситуации снизить плату за наем и коммунальные услуги для студентов. Одним из возможных решений Фальков назвал перенос уже оплаченного периода проживания в общежитии на последующий.

В настоящий момент общежития покинули 495 тыс. студентов, остались 312 тыс.

С 6 апреля в российских вузах возобновились занятия. Ведут их дистанционно. Большинство вузов на высоком уровне организовали процесс удаленной учебы.