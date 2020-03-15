Министерство науки и высшего образования России порекомендовало российским вузам перейти на дистанционное обучение с понедельника, 16 марта, на фоне распространения нового коронавируса. Соответствующий приказ глава ведомства Валерий Фальков подписал в воскресенье, 15 марта.

В тексте приказа рекомендуется организовать обучение студентов вне вузов, в том числе при помощи электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Целью подобных мер называется защита здоровья обучающихся и работников образовательных организаций.

14 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел свободное посещение школ в российской столице с 16 марта. Помимо этого, столичные власти обязали учащихся, которые вернулись из стран, где распространен коронавирус, соблюдать карантинный режим.

В Минобрнауки также создали оперативный штаб по предупреждению распространения новой болезни. На сайте ведомства не позднее 18 марта опубликуют перечень курсов, которые студенты смогут пройти дистанционно.

Согласно информации на 15 марта, в России коронавирусом заразились 63 человека.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 15 марта, в мире заразились более 156 тыс. человек, вылечились не менее 75 тыс. пациентов, а умерли более 5 тыс.