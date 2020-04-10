Высшие учебные заведения России справились с организацией дистанционного обучения в условиях эпидемии коронавируса. Об этом в пятницу, 10 апреля, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Моя оценка — университеты справились и в большинстве своем организовали обучение. Да, есть сложности, есть определенный сегмент работников, кому тяжело приспособиться и быстро начать использовать цифровые технологии. Но даже они, мне кажется, адаптировались», — сказал он на заседании рабочей группы.

Также Фальков сообщил, что вузы готовы к тому, чтобы организовать сдачу летней сессии в дистанционном режиме из-за эпидемии.

Министр отметил, что для сдачи летней сессии можно использовать технологии, которые уже освоены в области дистанционного обучения.

В связи с распространением коронавируса в российских регионах введен режим самоизоляции для граждан, закрыты рестораны, торговые центры, музеи, парки и другие места массового скопления людей, а период до 30 апреля объявлен президентом страны Владимиром Путиным нерабочим.

Учебные заведения перешли на дистанционный режим обучения. Продолжают работу только структуры жизнеобеспечения: медицинские учреждения, аптеки, продуктовые магазины, органы власти и транспорт.

По данным на 10 апреля, общее число заболевших коронавирусом в России превысило 11,9 тыс. человек.

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