Все новости на карте

Министерство науки и высшего образования России приостановило проведение проверок в подведомственных организациях, в основном вузах и научных институтах, в связи с ситуацией с распространением коронавируса. Соответствующий приказ за подписью министра Валерия Фалькова есть в распоряжении ТАСС.

«В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ приказываю: приостановить организацию и проведение плановых и внеплановых проверок деятельности организаций, подведомственных министерству», — говорится в сообщении.

Кроме того, этим же приказом отменяются все служебные командировки, связанные с проведением таких проверок, а сотрудники, которые уже в них находятся, будут отозваны на свои рабочие места. Такие правила будут действовать до отменяющего их приказа, уточняется в документе.

«Следующий шаг — прорабатываем совместно с Рособрнадзором приостановку всех проверок», — сказал ТАСС представитель Минобрнауки.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.

Видео дня. Экспресс-тесты на коронавирус появятся в Москве в апреле