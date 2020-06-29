Минобороны Украины заявило о шести обстрелах позиций силовиков в Донбассе в понедельник, двое военных получили ранения.

Ранее украинские силовики заявили, что зафиксировали восемь обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки.

По данным министерства обороны Украины, в понедельник «задокументировано шесть случаев открытия огня» ополченцами.

«С начала суток двое наших военнослужащих были эвакуированы с боевых позиций с осколочными ранениями. Сейчас им оказывается медицинская помощь», — сообщается на сайте ведомства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.