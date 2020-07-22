Министерство обороны Украины заявило в среду о шести обстрелах позиций украинских силовиков в Донбассе, информация о жертвах и пострадавших не уточняется.

Ранее украинские силовики заявляли о девяти обстрелах их позиций в Донбассе за минувшие сутки.

«С начала текущих суток, по состоянию на 12.00 (совпадает с мск), оккупационные войска осуществили шесть обстрелов позиций объединенных сил», — говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства.

Кроме того, по данным пресс-центра штаба операции объединенных сил Украины в Facebook, ополченцы сбросили гранатометный выстрел ВОГ-25 с беспилотника вблизи Богдановки в Донбассе, в результате чего двое силовиков получили ранения. Военных доставили в лечебные учреждения и предоставили надлежащую медицинскую помощь, отметили в пресс-центре.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.