Министерство обороны Украины заявило о двух обстрелах позиций силовиков в Донбассе в среду, потерь среди военных нет.

Ранее украинские силовики заявили, что зафиксировали 12 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, двое военных пострадали.

По данным оборонного ведомства Украины, ополченцы «продолжают вооруженную агрессию на линии боевого соприкосновения и осуществили два прицельных обстрела» по состоянию на 12.00 мск. «Боевых потерь среди наших героев-защитников нет», — сообщается на сайте министерства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.