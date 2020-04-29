В Вооруженных силах и военных учебных заведениях России выявили более 2,6 тыс. заразившихся коронавирусной инфекцией — накануне сообщалость о 2537 инфицированных. Эта информация следует из обновленных данных бюллетеня Минобороны в среду, 29 апреля.

Во время сплошного тестирования в Вооруженных силах в указанный период времени выявили 1044 военнослужащих с положительными результатами на коронавирус и 279 гражданских сотрудников.

В военных вузах обнаружили 1075 инфицированных военнослужащих, курсантов и слушателей.

В довузовских учебных заведениях — 277 преподавателей и воспитанников.

Заболевшие лечатся в госпиталях Минобороны, изоляторах по месту службы или гражданских медучреждениях. Более 700 из них находятся на самоизоляции дома.

Ранее в среду министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства заявил, что в военных госпиталях для приема зараженных этой инфекцией военнослужащих развернули 6745 коек.

Для диагностики создали 23 специальные лаборатории, которые могут провести в сутки до 11,5 тыс. тест-исследований. Два из них уже сдали в Нижнем Новгороде и Одинцово, а до 15 мая введут в работу оставшиеся.

На фоне пандемии учебный год в довузовских образовательных учреждениях и вузах Минобороны закончится досрочно — до 30 апреля и 5 мая соответственно. Исключение сделают только для тех, кто находится на карантине: они отправятся домой после его завершения.

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