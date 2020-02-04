Министерство обороны России скрытно перебросило пять транспортных самолетов Ил-76МД на аэродром Улан-Удэ для эвакуации россиян из Китая, где зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники, близкие к штабу операции.

По их словам, самолеты с отключенными ответчиками прилетели в Бурятию в минувшую субботу, 1 февраля. Часть бортов принадлежит подмосковной авиационной дивизии особого назначения, остальные выделил один из военно-транспортных полков Воздушно-космических сил (ВКС).

Всех вернувшихся из провинции Хубэй россиян поместят под двухнедельный карантин. Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский сообщил газете, что для граждан должны быть организованы боксы в больницах и отдельный вход. По его мнению, прибывших необходимо направить в разные организации, поскольку мощности у инфекционных больниц обычно небольшие.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что эвакуация россиян из Китая будет проходить с 3 по 5 февраля. Всего на родину вернутся 133 человека. Предполагалось, что эвакуация начнется 1 февраля, но, как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, необходимо время, чтобы завершить согласование полетной информации с китайской стороной.

По данным на 4 февраля, число погибших из-за коронавируса в провинции Хубэй достигло 414, число заразившихся — 13 522 человека. Помимо КНР, заболевание было зафиксировано в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Видео дня. Кто следующий из чиновников поплатится за хамство