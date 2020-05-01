Минобороны России к 75-летию взятия Берлина советскими войсками рассекретило документы о той операции из фондов Центрального архива военного ведомства, посвященные освобождению советскими войсками крупнейших городов Европы.

Красная армия взяла столицу фашисткой Германии 1 мая 1945 года после ожесточенных боев. Берлинская наступательная операция началась 16 апреля с целью разгромить основные силы немецких групп армий «Висла» и «Центр», овладеть столицей Третьего рейха, выйти на реку Эльба и соединиться с войсками союзников.

Эти войска наступали на Германию с востока и юга. Одновременно с запада, не встречая какого-либо организованного сопротивления немцев, продвигались войска союзников. Против Красной армии действовали главные силы немецко-фашистских войск.

Штурмовать Берлин начали 20 апреля силами 1-го Белорусского фронта под командованием Маршала Советского Союза Георгия Жукова и 1-го Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза Ивана Конева.

Как следует из боевых донесений, 28 апреля 1945 года части 5-й ударной армии под командованием генерал-полковника Николая Берзарина в течение дня вели наступательные бои на улицах Берлина. «Преодолевая упорное сопротивление противника, войска армии в результате тяжелых боев продвинулись на отдельных участках вперед и заняли 27 городских кварталов, в том числе взяв здание государственной типографии и Ангальтский вокзал», — говорится в документах Минобороны.

Ликвидация противников в Берлине продолжалась до 2 мая. Советской армии приходилось брать каждую улицу и дом. 29 апреля начались бои за Рейхстаг, овладение которым было возложено на 79-й стрелковый корпус 3-й ударной армии.

Из боевого донесения 1-го Белорусского фронта: «Особенно упорное сопротивление противник оказывал в районе рейхстага. На лестницах и в помещении главного здания рейхстага борьба неоднократно переходила в рукопашные схватки».

Вокруг Рейхстага отрыли глубокие рвы, устроили заграждения, оборудовали пулеметные и артиллерийские точки. Гарнизон Рейхстага численностью около 1 тыс. человек имел на вооружении большое количество орудий, пулеметов и фаустпатронов.

«Продолжая наступление и ломая сопротивление противника, части 3-й ударной армии заняли главное здание рейхстага и в 14:25 30 апреля подняли на нем советский флаг. Наступление в городе Берлин продолжается…» — докладывал Верховному главнокомандующему Иосифу Сталину командующий войсками 1-го Белорусского фронта Маршал Советского Союза Георгий Жуков.

Бои внутри Рейхстага продолжались до 1 мая, а отдельные группы противника, засевшие в подвалах, капитулировали лишь 2 мая. «Только за один день — 2 мая 1945 года, захвачено 34 тыс. пленных солдат и офицеров противника… 37 танков, свыше 150 орудий и большое количество другого вооружения и имущества. Среди пленных офицеров командир 286-й пехотной дивизии генерал-майор фон Робен», — сообщается в боевом донесении командующего войсками 1-го Украинского фронта Маршала Советского Союза Ивана Конева.

Минобороны также показало приказ командующего обороной и последнего коменданта Берлина генерала от артиллерии Гельмута Вейдлинга, в котором он призывал немецкие войска, оборонявшие город, немедленно прекратить сопротивление. Еще не были окончены бои в Берлине, а советское командование уже озаботилось тем, как обеспечить продовольствием население города.

Должностным лицам были разосланы указания об организации под личную ответственность учета наличия продовольствия, зерна, скота и картофеля.

Всего в Берлине необходимо было обеспечить продуктами более 2 млн человек. Силами 1 и 2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов для снабжения населения Берлина было выделено 105 тыс. т зерна, 18 тыс. т мясопродуктов, 4,5 тыс. т жиров и 6 тыс. т сахара.

Согласно постановлению военсовета 1-го Белорусского фронта, на одного жителя Берлина в неделю выделялось до 3 кг хлеба, 0,5 кг мяса, почти 1,5 кг сахара, грамм натурального кофе, а также овощи и молочные продукты.

Помимо столицы Германии, советское командование оказывало гуманитарную помощь гражданскому населению других немецких городов: Дрездена, Хемница, Штеттина.

При поддержке военных комендатур вновь созданные органы самоуправления в Берлине развернули работу по восстановлению города. Большую помощь в этой работе оказывали и воинские части. Так, советские саперы, например, построили на главных магистралях Берлина 34 автомобильных моста, провели разминирование множества зданий и целых кварталов.

Не в пример гитлеровским оккупантам советское правительство и командование Красной армии с уважением относились также и к культурным ценностям немецкого народа. Все знаковые объекты культурного наследия были взяты под охрану для обеспечения их сохранности: архив, домик в парке и дом-музей Иоганна Гёте, келья Мартина Лютера в Августинском монастыре. Благодаря кропотливой работе советских военнослужащих были найдены полотна Рембрандта, Рубенса, Ван Дейка и других великих мастеров.

В боевых действиях по взятию столицы Третьего рейха принимали участие тысячи советских солдат и офицеров. Многие из них погибли и были похоронены на территории Германии и Польши. Для того чтобы увековечить их память, в июне 1945 года было решено создать братские кладбища, а в городах Зеелов, Берлин, Бранденбург, Ратенов, Шарлиббе, Шенхаузен, Варшава, Кюстрин и Кольберг в местах захоронений воздвигнуть монументальные памятники.

Публикация исторических рассекреченных документов из фондов Центрального архива военного ведомства является продолжением деятельности Минобороны, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.