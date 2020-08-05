Концерн «Алмаз-Антей» передал Минобороны России второй за этот год полковой комплект зенитных ракетных систем С-400, сообщает в среду пресс-служба компании.

«Концерн ВКО «Алмаз – Антей» передало российскому военному ведомству второй в текущем году полковой комплект ЗРС С-400 «Триумф». Торжественная церемония прошла на территории полигона Капустин Яр в Астраханской области», — говорится в релизе.

Перед передачей системы вывели на полигон, где они продемонстрировали сопровождение реальных воздушных целей и без замечаний провели начальные стрельбы.

Как подчеркнул гендиректор «Алмаз-Антея» Ян Новиков, слова которого приводятся в сообщении, новый полк С-400 передан Минобороны досрочно.

С-400 «Триумф» разработки и производства концерна ВКО «Алмаз-Антей» предназначена для защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.

В 2019 году министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что в 2020-м Вооруженные силы России получат четыре полковых комплекта «Триумфа». Такие комплексы в настоящее время несут боевое дежурство в Арктике, в Центральной России, а также на юге страны.

Данные о том, сколько всего систем С-400 находится на вооружении российской армии, закрыты.