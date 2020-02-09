Министерство обороны России опубликовало уникальные фотографии советских полководцев, освобождавших Европу от нацизма в годы Великой Отечественной войны.

Публикация фото на сайте ведомства продолжается в рамках исторического проекта «Полководцы Победы», отметили в Минобороны в понедельник, 10 февраля.

Проект «Полководцы Победы: освободители Европы» посвящен выдающимся советским военачальникам, чьи фронты и армии 75 лет назад освободили Европу от коричневой чумы — немецко-фашистских захватчиков. Большинство из фотоснимков публикуются в открытом доступе впервые. Они рассказывают о боевых буднях полководцев, о событиях завершающего этапа войны, о минутах отдыха и встречах с союзниками.

Фотографии свидетельствуют и о реакции европейцев на освободителей. На снимках они демонстрируют дружелюбие, открытость, искреннюю благодарность советским солдатам за добытую в жестоких боях с фашизмом свободу.

Проект подготовлен при участии Фонда памяти полководцев Победы. Фото предоставлены из семейных и личных архивов.

В январе Минобороны России опубликовало ряд рассекреченных документов из фондов Центрального архива военного ведомства в честь 75-летия освобождения Красной армией Варшавы от немецкой армии.