Заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин категорически отверг связь между проводимыми Вооруженными силами учениями по боевой подготовке и обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе.

«Данные проверочные мероприятия проводятся в плановом порядке и являются важным этапом подготовки к СКШУ «Кавказ – 2020», — приводятся его слова в сообщении Минобороны.

Фомин отметил, что войска приведены в высшие степени боевой готовности и готовятся к решению учебно-боевых задач.

Внезапная проверка войск

Накануне в военном ведомстве рассказали о планах оценить способность Южного и Западного военных округов обеспечить безопасность страны и их уровень подготовки к учениям «Кавказ-2020» по поручению президента Владимира Путина. Кроме того, пройдет проверка отдельных соединений центрального подчинения, а также ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов.

Как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, всего в мероприятиях примут участие более 149 тысяч солдат и офицеров, а также около 27 тысяч единиц военной техники.

Внезапные проверки являются основной формой проверочных мероприятий и боевой учебы войск Вооруженных сил. Министерство обороны возобновило эту практику в 2013 году. В начале 2016 года Путин отмечал, что подобные проверки хорошо себя зарекомендовали, они позволяют последовательно повышать боеготовность армии и флота, слаженность действий частей и подразделений.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана

В конце прошлой недели обострилась ситуация на границе между Арменией и Азербайджаном, Ереван и Баку обвиняют друг друга в обстрелах. Боестолкновения происходили в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, но в самой непризнанной республике обстановка оставалась спокойной.

Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Международное сообщество призывает стороны к диалогу. Российский МИД заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.

Накануне Путин обсудил эту ситуацию с постоянными членами Совета безопасности.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, на заседании выразили крайнюю обеспокоенность в связи с продолжающейся эскалацией.