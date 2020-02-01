Минобороны России объявило о создании авиагруппы для эвакуации граждан России из Китая из-за вспышки коронавируса. Об этом говорится в сообщении ведомства, распространенном в субботу, 1 февраля.

К вывозу россиян из КНР привлекут пять самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) с военными медиками и вирусологами на борту, передает ТАСС. На воздушных судах также размещены современные средства диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимые медицинские препараты.

О том, что к эвакуации граждан России из Китая привлекут самолеты ВКС, ранее 1 февраля сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отмечал, что рейсы начнут выполнять уже в субботу.

Вспышка нового вида коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Источником заражения предположительно стало мясо змей, которое продавалось на местном рынке. К 1 февраля известно о более 11 тыс. случаев заражения только в Китае, свыше 250 человек скончались, пишет «Газета.ру».

Известно также о случаях инфицирования в других странах, в том числе Австралии, Вьетнаме, Германии, Канаде, Корее, Камбодже, Малайзии, Непале, Франции, Японии, Италии, Великобритании и Швеции. В России выявлено два случая заражения: в Тюменской области и Забайкальском крае, причем пациент в Забайкалье уже идет на поправку.

Гражданам РФ рекомендовано воздержаться от посещения Китая, россиян будут эвакуировать из КНР. Минздрав РФ выпустил памятку по мерам защиты от коронавируса.