Жертв в результате взрыва резервуара с газом на востоке Тегерана нет, сообщил представитель министерства обороны Ирана Давуд Абди.

First video report of a massive explosion with red light around Tehran, heard by many residents. Reports of a military outpost around there. #Iran pic.twitter.com/lQT4CPFLUC — Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) June 25, 2020

Ранее корреспондент Mpravda.com в Тегеране сообщал о вспышке и свечении, наблюдавшемся несколько секунд, на востоке города после полуночи по местному времени.

«Взорвался резервуар с газом, пламя, возникшее в результате взрыва, удалось локализовать силами пожарных. К счастью, обошлось без жертв», — прокомментировал представитель минобороны в эфире телеканала IRINN.

По данным портала Nour News, в районе одного из центров минобороны Ирана взорвался резервуар с техническим газом, но к объектам вооруженных сил страны это происшествие отношения не имело.