Министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос в ходе телеконференции министров обороны НАТО сообщил об «угрозе применения силы союзником по НАТО» и сказал, что такое «неслыханное поведение» подрывает сплоченность Североатлантического альянса. Сообщение по итогам прошедшей 17 июня телеконференции опубликовало греческое министерство национальной обороны.

Министр в ходе выступления подчеркнул приверженность Греции содействовать инициативам, которые укрепляют Североатлантический альянс и делают его более эффективным, и подчеркнул важность сохранения его сплоченности, чтобы иметь возможность выполнять свою миссию.

«Необходимым условием для этого является полное соблюдение союзниками норм международного права, принципа добрососедства и обязательств, вытекающих из Основополагающего договора НАТО», — говорится в сообщении.

Что касается кризиса в Ливии, Панайотопулос отметил, что единственным решением являются политические консультации и переговоры между противоборствующими сторонами под эгидой Организации Объединенных Наций и на основе параметров, установленных Берлинским процессом. Он также призвал любое государство, которое нарушает эмбарго на поставки оружия, установленное резолюцией Совета Безопасности ООН, изменить свою позицию.

«Министр осудил угрозу применения силы кораблем союзников против другого корабля союзников, имевшую место в Средиземном море на прошлой неделе. Он охарактеризовал такое поведение как «не только проблематичное, но неслыханное» и сказал, что такое поведение, которое подрывает сплоченность и солидарность НАТО, не подобает в Альянсе с сильными связями и общими ценностями, но в случайной группе продвижения интересов», — говорится в сообщении.

Греческое Минобороны не называет «союзника с неслыханным поведением», однако на прошлой неделе корабль ВМС Турции не дал досмотреть судно, направляющееся к берегам Ливии. Инцидент произошел в четверг. Корабли европейских военных, участвующие в операции IRINI по реализации оружейного эмбарго против Ливии, попытались досмотреть грузовое судно под флагом Танзании, которое шло под охраной кораблей турецких ВМФ. Турецкая сторона в возможности досмотра судна отказала. Операцию IRINI возглавляет греческий военный.

Евросоюз 31 марта объявил, что запускает новую военно-морскую миссию IRINI по контролю за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Согласно заявлению ЕС, новая военная миссия пресекает контрабанду оружия и природных ресурсов Ливии. Для отслеживания незаконных поставок оружия через сухопутные границы и воздухом ЕС использует спутники и средства воздушного наблюдения. Мандат миссии IRINI продлится до 31 марта 2021 года.

Европейские военные отмечают, что уже провели более 75 инспекций и сумели пресечь несколько случаев контрабанды.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, уже более года пытающейся отбить столицу. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.

Турция поддерживает правительство Сарраджа, Греция – Хафтара.