Минобороны Чехии не будет комментировать дело подозреваемого в РФ в госизмене Ивана Сафронова, заявила Mpravda.com глава пресс-службы ведомства Яна Цехмайстерова.

«Министерство обороны в данный момент не будет дело (Сафронова — ред.) каким-либо образом комментировать», — сказала Цехмайстерова.

Во вторник Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября по делу о госизмене. По информации ФСБ, советник главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявила, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. По утверждению защиты, Сафронов считает, что дело связано с одной из его статей в газете «Коммерсант». Вину он не признает.

Как заявляют в «Роскосмосе», задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.

В издательском доме «Коммерсант» обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. «Ведомости» выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.