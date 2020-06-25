Министерство обороны Белоруссии подключилось к развозу питьевой воды в районы Минска, у жителей которых резко ухудшилось качество воды из-под крана, сообщила в четверг официальный представитель ведомства Наталья Гаврусик.

В среду жители двух минских районов — Фрунзенского и Московского — с населением до 800 тысяч человек пожаловались в соцсетях, что вода из-под крана пахнет «йодом», «хлоркой» и «нечистотами». Некоторые писали о раздражении и зуде на коже. В среду вечером в 25 точек этих районов начали подвозить качественную воду в цистернах. Спасатели создали карту подразделений МЧС в Минске, где любой желающий может взять питьевую воду. В четверг «Минскводоканал» заявил, что воду из-под крана нельзя пить, но можно использовать в хозяйстве. В пробах воды были обнаружены нефтепродукты. Генпрокуратура Белоруссии проводит проверку в связи с многочисленными жалобами минчан.

«Министерство обороны выделило транспорт для подвоза питьевой воды в районы Минска. В настоящий момент задействовано 11 автомобильных цистерн, которые обеспечивают подвоз более 150 тонн питьевой воды в сутки жителям Фрунзенского, Московского и Октябрьского районов столицы», — написала Гаврусик на своей странице в Facebook.

Она также отметила, что подвоз воды продолжится, пока в этом будет необходимость.

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