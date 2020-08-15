Минобороны Белоруссии опровергло информацию о «сербских наемниках» в республике, появившуюся в Telegram-каналах: это участники Армейских международных игр — 2020 в Бресте, они прибыли из Сербии, говорится в сообщении на официальном канале белорусского военного ведомства в Telegram.

«Очередной фейк от телеграмм-каналов о «сербских наемниках», замеченных в Беларуси», — заявили в минобороны республики.

«Министерство обороны давало ранее информацию о том, что в рамках Армейских международных игр — 2020 Беларусь примет на своей территории три конкурса: «Уверенный прием», «Снайперский рубеж» и «Полярная звезда». В одном из них — конкурсе «Снайперский рубеж», — который пройдёт в Бресте, принимает участие в том числе сборная Вооруженных Сил Сербии. Участники команды прилетели в Беларусь еще 10 августа», — напомнили в ведомстве.

В минобороны сообщили, что к месту проведения конкурса прибыла также команда из Армении.

«В настоящий момент команды находятся на полигоне под Брестом, готовятся к международным стартам», — подчеркнули в военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что Армейские международные игры стартуют 23 августа.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни их подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции 13-14 августа в большинстве своем носили мирный характер.

По данным МВД Белоруссии, в результате массовых беспорядков с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции, возбуждено свыше 90 уголовных дел. Были задержаны более 6,7 тысячи граждан.