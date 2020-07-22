Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) вооруженных сил Армении «Х-55», предпринявшего попытку разведывательного полета на границе.

«Вечером 22 июля подразделения вооруженных сил Армении, используя тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «X-55″, предприняли попытку осуществить разведывательный полет над позициями подразделений Азербайджанской армии в направлении села Агдам Товузского района на армяно-азербайджанской государственной границе. Очередной БПЛА противника также был немедленно обнаружен и уничтожен подразделениями противовоздушной обороны Азербайджана», — сообщили Mpravda.com в пресс-службе военного ведомства.

МО Азербайджана отмечает, что это уже третий армянский беспилотник, уничтоженный за последние два дня.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.

По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.