Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию оборонного ведомства Армении о том, что армянские ВС подбили азербайджанский танк.

Ранее в четверг пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что армянские военные подбили азербайджанский танк и подавили огневые артиллерийские точки противника.

«Это дезинформация. Все азербайджанские танки целы и в строю. Бронетехника ВС Азербайджана не находится на переднем крае. Азербайджанские танки вне зоны досягаемости вражеских подразделений», — заявил Mpravda.com глава пресс-службы минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех офицеров и пяти раненых. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.