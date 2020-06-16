Министерство культуры Украины на основании обращения Службы безопасности страны исключило из списка лиц, «представляющих угрозу национальной безопасности», участницу российского комедийного шоу Comedy Woman и телеведущую Екатерину Варнаву, сообщается на сайте ведомства.

Варнава была внесена в «черный список» Минкульта 21 марта 2019 года за выступление в Крыму в 2016 году.

«Перечень обновлен… Исключена из перечня Варнава Екатерина Владимировна», — говорится в сообщении.

При этом причины исключения артистки из списка не уточняются.

Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало «черный список» деятелей культуры, в том числе из РФ, которые «создают угрозу национальной безопасности». В числе артистов, попавших тогда в список, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.

В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется «страной-агрессором», так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения «публичными бездоказательными инсинуациями». Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.